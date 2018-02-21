Политолог выразил недоумение по поводу санкций в ответ на «список Мюллера»

Алексей Макаркин признался НСН, что «зеркально» ответить на «список Мюллера» Россия не сможет.

Российский МИД заявил о готовности ввести ответные санкции в случае, если США введут ограничения в отношении фигурантов так называемого «списка Мюллера» - 13 россиян, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Среди них бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают близким к президенту Путину. Также замглавы ведомства Сергей Рябков предостерег фигурантов списка от поездок за рубеж.

Ведущий эксперт Центра политтехнологий Алексей Макаркин признался НСН, что не понимает, о каких ответных санкциях говорит МИД.

«Против лиц из «списка Мюллера» никаких санкций не введено. Поэтому сложно сказать, как тут ввести зеркальные санкции. Против этих лиц возбуждено уголовное дело. Это не санкции, это серьезнее. Речь идет не о том, что человек не может приехать в США, открыть там счет. А о том, что если такой человек окажется в сфере досягаемости американских правоохранительных органов, то он может быть арестован и доставлен в США из третьей страны. Так что этим людям нельзя будет теперь выезжать за пределы России, если не считать Белоруссии. Как на это зеркально ответить, сложно сказать. Возбудить уголовное дело против американцев? Нужно понять, на каких основаниях, против кого и как. Как к этому отнесется Интерпол? Внесет ли он этих людей в свои списки? Я думаю, что нет. Как к этому отнесутся другие страны? Когда американцы преследуют, мы уже видим россиян, которых арестовывают в самых разных странах и потом выдают в Соединенные Штаты. Здесь такого не будет», - заметил он.

«Зеркальным» ответом политолог считает заявление МИДа о том, что составление «списка Мюллера» можно рассматривать как попытку вмешательства в российские выборы.

«Позиция МИДа – это позиция МИДа. Но какое отношение это имеет к выборам? Никто из этих людей никуда не баллотируется. Они не являются депутатами или сенаторами. Я думаю, это просто такой «зеркальный» аргумент. Этих людей в США обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году, теперь выборы у нас. «Вы нам, а мы вам»», - заключил собеседник НСН.

Напомним, 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о вмешательстве России в президентские выборы в США, предъявил обвинение 13 гражданам России и трем компаниям.