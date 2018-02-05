Политолог: В «Стене» между РФ и Украиной Порошенко видит источник наживы

Фото: westvoices.com

В эфире НСН Олег Соскин отметил, что украинская сторона под прикрытием геополитической стратегии хочет привлечь деньги из ЕС на давний проект.



Две области Украины – Луганская и Харьковская - намерены в текущем году завершить строительство сооружений на границе с Россией в рамках проекта «Стена». На эти цели уже предусмотрено 500 млн гривен, сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.



Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что, прикрываясь геополитической стратегией разделения континента на североатлантическую и евразийскую часть, Киев рассчитывает привлечь инвестиции из ЕС и заручиться поддержкой НАТО.

«Украина создает такой «железный занавес» не просто между украинской территорией и Россией, а между РФ и всем западным миром, как это было при СССР. Если будет поддержана такая генеральная версия всего процесса, то я, думаю, начнут деньги давать на укрепление украино-российской границы, чтобы она отвечала стандартам внешней границы ЕС. Поскольку Европейский союз это еще не воспринял, то пока это внутренняя инициатива», - отметил эксперт.

Соскин напомнил, что проект «Стена» был презентован бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком еще в 2014 году. «При Яценюке, это была модель как «Народный фронт». Он и его группа зарабатывали на этом (проекте «Стена» - прим. НСН) деньги из бюджета. Сейчас это превращается уже в более серьезное геополитическое мероприятие, которое разделит две цивилизации между собой – евроатлантическую и евразийскую. Сейчас уже группа Порошенко зарабатывает больше. Дают и «Народному фронту», там их подрядчики тоже участвуют. Но я бы не сказал, что это чисто коррупционный проект, он приобретает уже другие черты. С одной стороны – это символ (разделения между Россией, Украиной – прим. НСН), с другой – как же Порошенко деньги пропустит? Порошенко отождествляет Украину с собой и говорит: “Вот, видите, Европейский союз, США - я укрепляю внешние рубежи ЕС, и надо, чтобы вы тоже деньги давали на это”. Это так же усиление посыла, что Украина должна вступить в НАТО», - считает украинский политолог.

На финансирование проекта «Стена» с 2015 по 2017 год из бюджета Украины было выделено 1,1 млрд гривен, а на реализацию всего проекта потребуется более 4 млрд гривен, сообщает «УНИАН».