Политолог: Украинские кланы созрели против Порошенко

Украинский политолог объяснил НСН причины начала сбора подписей за импичмент украинского президента.

Сбор подписей за импичмент президента Украины Петра Порошенко начался в Верховной раде. Его инициатором стал депутат Юрий Деревянко, представляющий в украинском парламенте партию Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Об этом сообщает РИА «Новости - Украина».

Украинский политолог Олег Соскин объяснил НСН причины этой инициативы.

«Все уже очень устали от Порошенко. Про него и его окружение открылось уже много негативной информации, и все понимают, что дальше так продолжаться не может. К сожалению, во главе страны сегодня стоит банда», - пояснил он.

Несмотря на то, что о сборе подписей объявил сторонник депортированного Саакашвили, основным его интересантом выступает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, считает эксперт.

«Тимошенко сейчас имеет самую большую поддержку среди электората по сравнению с другими лидерами кланово-корпоративных групп. И она понимает, что дальше терпеть нельзя, надо использовать момент для его устранения. Иначе дальше или ее клан будет уничтожен, или будет восстание всех против всех. Она всегда поддерживала Саакашвили и его группу, очевидно, что он как-то согласует с ней свои действия. Но она не пойдет сама вперед, поэтому выбрали Деревянко, которому терять нечего, поскольку Саакашвили уже нет. А ему надо оставаться на плаву, как-то зарабатывать очки, - сказал собеседник НСН. - Лидеры кланов считают, что ситуация созрела. Особенно после утечек информации, что во время коалиции с Порошенко Тимошенко, группа Ляшко и другие получали деньги за голосование. Они понимают, что все висит на крючке. К тому же все известно американцам. Теперь информация пошла и европейцам. До июля надо ждать каких-то очень активных событий. Деревянко это процесс начал. Как говорится, не догоним, так хоть согреемся. Понятно, что импичмента не будет, но что Порошенко будут «кончать» до летних отпусков, выглядит очень реально, потому что всех достал до невозможности, и внутри страны и вне».

Напомним, в феврале в Киеве состоялся марш сторонников Саакашвили с требованием импичмента для Петра Порошенко. Акция закончилась народным вече. Сам Саакашвили был в апреле депортирован с Украины и сейчас находится в Нидерландах, где сотрудничает с учебным заведением Академия спикеров.