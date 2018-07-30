Политолог: Украина через школьные учебники хочет «примазаться» к Руси

В эфире НСН Олег Соскин рассказал о содержании учебных пособий для школьников на Украине, в которых стране приписаны несуществующие достижения.

Содержание украинского учебника по географии для восьмого класса повергло в шок депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. В учебном пособии, в частности, отмечаются заслуги Украины в освоении космоса, обеспечении мира хлебом и пшеницей, а также указано, что «немцы являются славянизированными германцами». Депутат Рады упрекнул авторов учебника в попытке «за счет бреда», а не с помощью реальных достижений, построить новую страну, сообщает телеканал «112 Украина».



Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что через пособия подрастающему поколению на Украине пытаются внушить особое значение и роль страны в мировой истории, а также сделать Украину в глазах общества наследником Руси (слушайте аудио).

«То, что мы видим сегодня в учебниках – это восстановление этого “корневища”, которое было у истоков, возврат к истокам. Соединить современную Украину через Украину Богдана Хмельницкого с ОНР [Одесская народная республика]. Через ОНР соединить ее с Русью, и стать наследниками Руси. Как она в истории называлась – Киевская Русь. Учебники этой цели и подчинены», - отметил эксперт в эфире НСН.

Отметим, учебник по географии был издан в 2016 году и рекомендован министерством образования Украины. Авторы учебника - Петр Масляк и Светлана Капирулина. Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко назвал Украину «матерью» для Русской православной церкви. По его мнению, в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину, после чего была создана украинская церковь, которая сейчас должна стать независимой.