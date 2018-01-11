Политолог сравнил сопредседателей штаба Путина с рекламным щитом

В эфире НСН Глеб Павловский выразил мнение, что названные персоналии символизируют основные темы предвыборной кампании.

Сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководитель центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. Об этом стало известно накануне, 10 января в ходе посещения Путиным предвыборного штаба.



Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН предположил, что названные персоналии только символизируют собой основные направления предвыборной кампании Путина, и непосредственно заниматься руководством штаба не будут.

«Когда три сопредседателя штаба, это значит, что нет ни одного руководителя штаба. Если нет руководителя штаба, штаба тоже нет. Это просто билборд, символизирующий несколько тем кампании: молодежь, дети, учителя и врачи, предположительно, рабочие», - отметил Павловский.

Впервые у Путина появился не один сопредседатель штаба, а несколько, отмечает Газета. ру. Ранее в качестве возможных кандидатов на пост руководителя штаба дейтвущего главы государства назывались глава администрации президента Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко.

В эфире НСН главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников ранее предположил, что может быть и другой вариант, и использована практика 2012 года, когда штаб возглавлял Сергей Говорухин. В этом случае главой штаба «будет фигура во многом техническая, а верхушка штаба реально останется в администрации президента», отметил он.