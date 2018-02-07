Регистрацию Явлинского и Титова объяснили лояльностью Центризбиркома

Евгений Минченко в эфире НСН прокомментировал регистрацию в ЦИК Григория Явлинского и дал свой прогноз относительно предстоящих выборов.

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала новых кандидатов в президенты РФ, сообщает «Интерфакс». В их число вошли лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз».

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что регистрация этих кандидатов была ожидаемой.

«Изначально был заявлен настрой Центризбиркома, что подписи, у тех кандидатов, которые окажутся в состоянии их собрать, будут проверять максимально лояльно. Тем более что раньше был барьер в 2 миллиона подписей, а сейчас партийным кандидатам надо собрать всего сто тысяч, понятно, что это гораздо легче. Что касается результатов выборов, то на мой взгляд, для господина Титова хорошим результатом будет 1%, если Явлинский получит 3%-4%, это будет тоже неплохо», - сообщил он.

Игорь Яковлев, пресс-секретарь Григория Явлинского в эфире НСН подтвердил факт регистрации лидера партии «Яблоко».

«Решение о регистрации не стало для нас неожиданностью, в понедельник мы получили протокол избирательной комиссии о проверке подписей, процент забракованных подписей составил чуть более 1 процента. Это самый низкий результат брака среди всех остальных кандидатов, кроме действующего президента», - отметил он.

Политики лично присутствовали на заседании ЦИК и получили удостоверения кандидата, сообщает RT.

8 февраля Центризбирком, как ожидается, примет окончательное решение о регистрации Ксении Собчак и Максима Сурайкина.