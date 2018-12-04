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Политика

Политолог рассказал против кого дружат Азербайджан и США

4 Декабря 2018 в 18:13
Политолог рассказал против кого дружат Азербайджан и США
Депутат ГД Константин Затулин в эфире НСН рассказал о направлениях взаимовыгодного сотрудничества Соединенных Штатов и Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку встретился с заместителем помощника секретаря обороны США Лаурой Купер. Во время переговоров Алиев выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством США и Азербайджана в оборонной сфере, передает «Интерфакс». Кроме того Ильхам Алиев отметил позитивную динамику развития отношений Азербайджана и НАТО. В частности он отметил вклад страны в миротворческую миссию в Афганистане.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, зачем Азербайджану дружить с Америкой.

«С приходом новой администрации вместе с Трампом, внимательный наблюдатель сможет обратить внимание на то, что руководство Азербайджана пытается заручиться поддержкой США, как сверхдержавы и как одного из трех участников минской группы по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Это делается для того, чтобы сблизить позиции США и Азербайджана и добиться от Америки благожелательной позиции в нагорно-карабахском урегулировании. В частности, речь идет о давлении на Армению и других посредников для принятия таких решений, которые могли бы быть приемлемыми для Азербайджана в силу его неуступчивой позиции. Я думаю, что это главная причина», — объяснил депутат.

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По его словам, руководство Азербайджана, в том числе и открыто, выступало с обращением к президенту США Дональду Трампу о вмешательстве в нагорно-карабахский конфликт. Константин Затулин отметил, что этот вопрос широко не обсуждается в России в связи с тем, что представители Азербайджана в РФ разыгрывают «другую карту особо близких и дружественных отношений». Депутат обратил внимание, что во взаимоотношениях между Азербайджаном и США, у Америки также есть свои веские интересы, которые они также проталкивают.

«Заинтересованность Соединенных Штатов касается раскола и развала Ирана. Таким образом, Азербайджан выступает в роли троянского коня, который мог бы участвовать в этом процессе, учитывая большое число азербайджанцев в Иране. В свою очередь в Азербайджане идут на эти контакты. Более того, насколько я понимаю, до некоторой степени готовы принять участие в этой игре в обмен на благожелательную позицию Америки в отношениях с Арменией и Нагорным Карабахом», — заключил Затулин.

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Азербайджане, где принял участие в пленарном заседании межрегионального российско-азербайджанского форума и провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.
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