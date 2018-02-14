Политолог: В показе фильма «Путин» заинтересован Первый канал, а не президент

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Андрей Колядин заявил НСН, что рейтинг Владимира Путина остаётся высоким и без показа по ТВ фильма Оливера Стоуна.

ЦИК порекомендовал Первому каналу отложить повторный показ фильма Оливера Стоуна «Путин» до момента завершения президентских выборов в России, пишет Ura.ru. При этом в Центризбиркоме заявили, что не нашли незаконной агитации в киноленте.

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин в эфире НСН не дал прямого ответа на вопрос, является картина о Путине агитационным материалом. Однако он одобрил решение ЦИК прервать показ, чтобы обеспечить легитимность выборного процесса.

«Предвыборная агитация включает в себя создание положительного образа человека, о котором создаётся АПМ — агитационно-пропагандистский материал. В фильме президент предстаёт как очень цельный, разумный, взвешенный, интересный человек, которым, по сути, он и является. Конечно, это право каждого президента удовлетворять интерес жителей страны к его персоне. Но в условиях выборной кампании, я думаю, что рейтинги Владимира Владимировича таким способом поднимать не стоит. К нему и так есть высокое уважение электората, за него готовы голосовать, и его рейтинги это показывают. Наверное, чтобы не вызывать раздражение оппонентов, такие мероприятия лучше проводить в рамках предвыборной кампании, которая начнётся с 17 февраля, вне зависимости от того, нарушение это закона или нет. Это снимет массу претензий и вопросов со стороны людей, которые придерживаются воззрений на то, что должен быть не Путин, а кто-то другой в руководстве страны», — заявил Колядин.

Он подчеркнул, что если картину продолжат показывать после старта официальной агитации, это будет правомерно. Сам показ фильма Стоуна в предвыборный период на телеканале он связал с желанием заинтересованных лиц обозначить свою причастность к кампании российского лидера.

«Я думаю, что это некое желание и Первого канала и тех, кто занимался политическим планированием, принять участие в выборной кампании. У меня ощущение, что это не президент звонил и говорил — “ну-ка разместите-ка быстро!”. Я думаю, что у него есть объективная информация о своих рейтингах, и оснований для паники, что за него не проголосуют, нет», — заключил политолог.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ЦИК поступили жалобы от председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на показ на Первом канале фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина. В этом оппоненты главы государства увидели «признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ в отношении зарегистрированного кандидата на должность президента РФ Путина».