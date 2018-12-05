Политолог рассказал о кровавых преступлениях Саакашвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН призвал как можно быстрее посадить в тюрьму бывшего президента Грузии.

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что последние заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются основанием для возбуждения против него нового уголовного дела. Сразу после завершения первого тура президентских выборов в Грузии Саакашвили призвал армию, полицию и чиновников к «мирному неповиновению». Глава парламента назвал нарушением закона само участие экс-президента в предвыборной кампании, поскольку он не является гражданином Грузии.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе перечислил НСН преступления Саакашвили.

«Известно немало преступлений Саакашвили, причем кровавых, таких как расстрел в августе 2012 года в Лапанкури (). Преступление, совершенное по его личному приказу. Почему правящая группировка до сих пор не обеспечила объективное расследование и соответствующее преследование Саакашвили как преступника? Что касается таких заявлений, то Кобахидзе достаточно видный юрист, ему виднее, но Саакашвили сейчас даже не гражданин Грузии. Однако хочу подтвердить, когда он еще был гражданином Грузии, он, находясь здесь, призывал грузинских офицеров бросать службу и ехать на Украину и сражаться на стороне украинских властей. Причем обещал солидное вознаграждение. Хорошо бы быть последовательными и не пропустить ни одного тяжкого преступления Саакашвили», - пожелал он.

Ранее Мамрадзе сообщил, что задержание украинского карателя в Грузии связано с деятельностью Саакашвили. Он заявил НСН, что задержанные с оружием украинцы явно имеют отношение к деятельности экс-президента Грузии.