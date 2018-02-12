Политолог рассказал, куда и почему депортируют Саакашвили

ФОТО: Михаил Саакашвили // Facebook

Вадим Карасёв объяснил НСН, почему в этот раз политику не избежать выдворения из Украины.

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Это подтвердил член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает «РИА Новости». Ранее сам политик заявлял, что украинская иммиграционная служба уже приняла решение о его депортации в Польшу, отмечает Ura.ru. На момент написания заметки Саакашвили везли в аэропорт Борисполь.

Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире НСН назвал такое решение самым вероятным вариантом развития сценария. При этом экстрадицию Саакашвили в Грузию, где его ждёт уголовное преследование по ряду дел, он исключил.

«Да, самый вероятный вариант — это депортация в Польшу, поскольку он незаконно пересёк границу с этой страной. Поэтому назад туда он и будет депортирован, пусть польские власти и решают эту проблему. Экстрадицию его в Грузию тут я исключаю, потому что там его ждёт уголовное преследование, и это будет международный скандал», — заявил Карасёв.

Решение о задержании и последующей депортации Саакашвили назревало давно, но сейчас, по мнению политолога, наступил самый удачный момент для его реализации.

«Понятно, почему его депортируют: он ломает игру многим игрокам на президентских выборах в Украине. В первую очередь, действующему президенту, но и другие тоже не сильно заинтересованы в том, чтобы Саакашвили поднимал на "великую битву" украинскую улицу. Украина вступает в предвыборную кампанию, выборы президента через год, и все считают, что, по крайней мере, у трёх-четырёх кандидатов есть шансы выиграть в конвенциональной игре, а не через улицу, через Майдан, как фактически предлагает Саакашвили», — заметил Карасёв.

Защитники бывшего губернатора Одесской области слишком малочисленны, чтобы помешать решению властей, добавил эксперт. Обсуждение этой темы в украинских СМИ несомненно будет, но дальше этого дело не пойдёт.

«Сторонников Саакашвили не так много, чтобы их бояться. Да, три-четыре тысячи, в лучшие времена пять, выходили на его защиту. Будут об этом говорить в телеэфирах, будут говорить, что власть его испугалась. Но власти выбирать тут особо и не из чего: либо смотреть на то, как Саакашвили расшатывает нынешнюю власть, либо отправить его в Польшу. А там уже западные друзья Украины пусть думают, что делать с третьим президентом Грузии», — подытожил Карасёв.

Также политолог подтвердил, что правовые основания для выдворения экс-губернатора Одесской области из страны есть, так как он проиграл суд по лишению его гражданства, так же, как и проиграл апелляцию. Заявление на кассацию, по словам собеседника НСН, которое подал политик, тоже с большей вероятностью не будет удовлетворено.

Напомним, что решение о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины было принято в июле 2017 года. Причиной для этого власти называли неправильное заполнение политиком анкеты для получения гражданства. Сам Саакашвили в тот момент находился в США, а позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. В сентябре 2017 года ему удалось прорваться на территорию Украины, позже он провёл в Киеве ряд масштабных митингов у стен Верховной Рады, в ходе которых требовал отставки президента Украины Петра Порошенко.