Политолог раскритиковал поездку Собчак на молитвенный завтрак с Трампом

Антон Хащенко в эфире НСН заявил, что такая поездка сыграет против кандидата в президенты.

В начале февраля выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты журналистка Ксения Собчак намерена совершить предвыборную поездку в США. Как сообщает «Би-би-си», политик собирается посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа.

Политолог Антон Хащенко в эфире НСН усомнился в уместности заокеанского вояжа Собчак.

«В самом факте участия в таком мероприятии каких бы то ни было российских политиков, особенно если они обличены какой-то властью – депутатов или чиновников, в общем-то, ничего предосудительного нет. Но когда это делает кандидат в президенты, когда это все происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций, жесткой антироссийской риторики, разумеется, это не скажется позитивно на таком кандидате в президенты. Понятно, что какая-то, очень маленькая часть нашего общества это воспримет положительно. Остальные воспримут это как негатив», - сказал он.

По словам эксперта, такая поездка противоречит общепринятой политической культуре.

«Представьте себе, что Дональд Трамп или Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании принимают участие в подобном мероприятии в России, там были бы не только обвинения в русских хакерах и работе на Москву, а не знаю еще в чем. Для политической культуры любой страны участие кандидатов в президенты в таких мероприятиях является стопроцентно нежелательным с точки зрения даже собственного имиджа, отношения в собственной стране. Изберешься куда-то, будут у тебя полномочия на эти встречи – бога ради. Но на этом этапе будет негатив», - заключил он.

Отметим, что молитвенный завтрак проводится в Вашингтоне с 1952 года в первый четверг февраля. В этом году из России мероприятие посетят три депутата Госдумы – единороссы Вячеслав Никонов и Андрей Макаров и эсер Анатолий Аксаков. По данным «Би-би-си», всего в российскую делегацию вошли 70 человек.