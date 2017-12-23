Политолог: Путин объявил повестку будущей кампании и будущей страны

РИА Новости

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН заявил, что речь Путина на съезде ЕР можно считать началом его предвыборной кампании.

Сохранить стабильность и обеспечить развитие, сохранить надежность власти и ее ориентацию на проблемы простых людей. Эти тезисы стали главными в выступлении президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» в субботу. Такую оценку дал в эфире НСН директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт обратил внимание, что Владимир Путин очень четко и ярко обозначил приоритеты, при этом использовал довольно яркие образы. Например, образ про «бабушку, которую не нужно кормить лекарствами, а нужно создавать образ молодой России, нацеленной в будущее».

«То есть это, очевидно, предвыборная речь, по-настоящему вступление Путина в кампанию. Если предыдущие его выступления были энергичными и яркими, но все-таки, были выступлениями действующего президента, это выступление уже характеризует его как главного кандидата, которые определяет сегодня повестку не только текущую, но и повестку будущей кампании и будущей страны. Еще раз подчеркну, что приоритетом является стабильность и надежность, и, очевидно, вокруг того, как будут выстраиваться параметры этой стабильности на будущий срок, будет вестись кампания», - сказал собеседник агентства.

Алексей Чеснаков также разъяснил, что имел в виду и к кому обращался президент, говоря об уважении к оппозиции и ее ответственности за страну.

«Я думаю, что Путину бесполезно обращаться к этой (нынешней – прим. НСН) оппозиции. Он говорил с партией власти на предмет реакции этой самой партии власти на заявления этой самой оппозиции. Дело в том, что никакой серьезной оппозиции Путину сегодня в России нет по разным причинам. Но смыслов каких-то, которые могли бы быть противопоставлены сегодняшнему выступлению президента, у оппозиционеров нет. Есть громкие заявления, яркие формулировки, но нет никаких линий проработанных, которые можно было бы предложить, как альтернативу программе действующего президента. Это продемонстрировала и программа Навального, и программа Собчак. То есть можно говорить, что либералы сейчас, к сожалению, оказались несостоятельными в том, в чем они себя считали лидерами – в формулировке смыслов. Путин, конечно, это чувствует. Он не ввязывается в дискуссию, а формулирует свои приоритеты так, как считает нужным», - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

Президент России Владимир Путин в субботу выступил на съезде партии «Единая Россия» в Москве. В своем обращении глава государства призвал партию власти четко обозначить стоящие перед РФ проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию страны. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что партия поддерживает самовыдвижение Путина на выборы в 2018 году, хотя была бы рада видеть его своим кандидатом, пишут "Известия".





