Политолог: Позднее начало сбора подписей не станет для Путина проблемой

РИА Новости

Алексей Зудин в эфире НСН объяснил, что масштаб поддержки Путина населением страны сводит к нулю риски его позднего вступления в избирательную кампанию.

В России начался сбор подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Первые подписные пункты открылись 5 января в торговых центрах Хабаровска активистами движения «Волонтеры победы».

Также волонтеры приступили к работе в Москве и Севастополе, Томске, Омске, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге и других городах страны.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин в эфире НСН отметил, что со сбором подписей в поддержку Путина волонтеры припозднились. Однако при том масштабе доверия населения, которое имеет президент, он ничем не рискует.

«Достаточно позднее начало сбора подписей не создает для Владимира Путина серьезных рисков. Всем известна высокая поддержка его кандидатуры. Всем его сторонникам, а к их числу принадлежит большинство российских граждан, довольно долго пришлось ждать о решении Путина выдвигаться на выборы, что тоже произошло относительно недавно. Но общее количество сторонников и масштабы поддержки сводят практически к нулю те риски, с которыми обычно сопряжено позднее начало сбора подписей и относительно позднее вступление в избирательную кампанию», - сказал собеседник агентства.

О своем решении баллотироваться на новый президентский срок Владимир Путин сообщил в конце 2017 года. 28 декабря ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. Теперь действующий глава государства может начать агитацию и сбор подписей. Чтобы получить регистрацию на выборах, Путину предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей.