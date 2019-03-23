Политолог: Порошенко не победить без грубого насилия

Президент украинского Центра системного анализа в беседе с НСН рассказал о решающей силе на выборах главы украинского государства.

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Аваков подтвердил получение письма, в котором послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании просят об обеспечении честной процедуры голосования и недопущении срыва выборов радикалами.

Президент украинского Центра системного анализа Ростислав Ищенко в беседе с НСН заявил, что агрессивная риторика кандидатов в президенты связана с их опорой на радикально-националистические силы страны, которые, по мнению политолога, и должны будут решить исход выборов, а не народ Украины.

«Эти выборы собираются выигрывать не голосами избирателей, а силовым давлением нацистских боевиков на избирательные комиссии. И поэтому надо удовлетворять их потребности, поэтому все они говорят русофобскими лозунгами, в том числе и по Крыму», - сказал Ищенко.

Политолог отметил, что действующий президент Порошенко также опирается на агрессивно настроенных радикалов.

«На этих выборах ему нереально победить кроме как при помощи грубого насилия. Оно будет неизбежно, не обязательно во время выборов, возможно, после них. Он на что-то надеется» - отметил эксперт.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН связал ожидания Петра Порошенко на будущую победу в предвыборной гонке с хорошо подготовленной провокацией к выборам.

«Всё готово к мощнейшей фальсификации и узурпации власти. Выборы будут такой своеобразной дымовой завесой. Напечатаны фальшивые бюллетени, на участках отсутствуют видеокамеры, розданы взятки, подкуплены люди, которые будут за него голосовать. Он пойдёт на фальсификацию, итогом которой станет его победа в перовом туре. А Запад закроет на это глаза. В случае победы Порошенко должен будет развязать ещё более кровавую бойню. Она принесет ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. К тому же Порошенко знает, что США заинтересованы в этой войне. Им важно обессиливать Россию, Владимира Путина и Кремль. Если начнётся тотальная война между Россией и Украиной, то Порошенко будет варить уже «кровавую кашу», - отметил собеседник НСН.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН подтвердил опасения послов стран «Большой семерки» (G7) по поводу возможного срыва выборов, напомнив о выборах в Госдуму в сентябре 2016 года.

«Когда националисты избивали граждан Российской Федерации на парламентских выборах, полиция бездействовала. Тогда же пытались поджигать российское посольство. А в этом году уже официально министр внутренних дел [Арсен Аваков] заявил, что голосования не будет. Его и не будет», - подчеркнул политик.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что действия украинской стороны по запрету участия российских наблюдателей за ходом украинских выборов вызовут осуждение не только со стороны России, но и со стороны Запада, которому «пытается угодить» Киев.





