Политолог: Пашинян заигрывает с народом, преследуя бывших лидеров Армении

Директор Института Кавказа в эфире НСН объяснил, почему внутриполитические события в Армении влияют на отношения с Россией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что России необходимо привыкнуть к новой ситуации в стране. Так глава правительства прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что события в Армении идут вразрез с обещаниями её нового руководства отказаться от преследования своих политических предшественников.

В четверг, 16 августа, стало известно, что бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызовут на допрос по «делу 1 марта». Об этом сообщил руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян после заседания кабинета министров республики. По его словам, показание даст также третий президент Армении Серж Саргсян. Ранее эта служба предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере $10 тыс. 27 июля суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента республики Роберта Кочаряна.

В четверг, 16 августа, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николом Пашиняном обсудил вопросы сотрудничества в общих объединениях, в частности, в рамках ОДКБ.

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что некоторая неясность того, что происходит в Армении, безусловно будет влиять в ближайшее время на отношения между Москвой и Ереваном.

«Надо чётко понимать тот факт, что сейчас в Армении почти классический случай, когда внутренняя политика сильно влияет на внешнюю. Внимание к делу «1 марта» очень пристальное, оно – очень символическое для армян. Тогда погибли люди. Расследование не доведено до конца, обществу так и не сказали, что в действительности происходило. Однако спустя 10 лет расследование юридически, как я понимаю, достаточно сложная вещь. Это, в частности, показали перипетии вокруг Кочаряна. Что касается Сержа Саргсяна, не думаю, что его арестуют», - отметил политолог.

По мнению Александра Искандаряна, активность вокруг прошлых лидеров Армении будет продолжаться, поскольку это выгодно новым властям, однако каких-то серьёзных последствий ждать не стоит:

«Политически отрицать всё прошлое, арестовывать одного за другим президентов, я не думаю, что это правильный путь для дальнейшего развития Армении. Поэтому я не ожидаю, что сейчас что-такое произойдёт. Однако завтра будет 100 дней со дня назначения Пашиняна премьером. Будет большой митинг. Такого рода преследования людей из старого режима со стороны новой власти приносит ей популярность среди народа. Уже не первое дело в Армении открывается, люди допрашиваются, потом их отпускают на свободу, некоторых арестовывают. Этот процесс может продолжаться долго».

1 марта 2008 года в Армении проходила многотысячная акция против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Правоохранительные органы применили силу и разогнали демонстрантов, погибли десять человек, более 250 получили ранения. В 2008 году нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск и сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года его выпустили на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».