Политолог: Основные моменты своей программы Путин назовет в начале февраля

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Олег Матвейчев в эфире НСН рассказал, почему на встрече с доверенными лицами Владимир Путин в основном молчит.

Владимир Путин, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента РФ, посоветовал своим доверенным лицам на встрече в Гостином дворе не давать избирателям неисполнимые обещания. Так он прокомментировал предложение в разы увеличить поддержку аграриев, передает ТАСС. По словам Путина, сделать это хотелось бы, но «надо посмотреть на это». Российский лидер сказал, что сам никогда не дает обещаний, которые не понимает, как исполнять. «Люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить – и правильно делают», – подчеркнул Путин.

Органичным назвал формат встреч с доверенными лицами, с народом для Владимира Путина в эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. На таких мероприятиях он больше слушает, программные заявления стоит ждать от него во время оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

«Путин любит общаться с людьми и слушать их, корректировать свои взгляды и свою программу, услышать чаяния, проблемы, которые заботят людей. Он не говорит сам, но он слушает. При этом основные программные моменты Путин выскажет в начале февраля в своем Послании. Сейчас разговор был несколько округленным. Путин не раскрывал основные моменты, о которых будет говорить в Послании», – сказал Матвейчев.

Важным на прошедшей встрече с доверенными лицами экс-советник управления президента России назвал вопрос анонимности интернета.

«Я большой сторонник того, чтобы мы перешли на верификацию аккаунтов людей, отказались от анонимности. Это связано и с национальной безопасностью, потому что террористы, игиловцы вербуют людей, пользуясь анонимностью. Это связано и с безопасностью наших детей: вслед за «Синими китами» появились новые группы смерти. В анонимной среде работают торговцы наркотиками, детская порнография…», – отметил политолог.

Анонимность в интернете также позволяет манипулировать общественным мнением, подчеркнул политолог.

«Сейчас на Украине, в Грузии, Прибалтике созданы информационные войска, они насчитывают несколько десятков тысяч человек. Это живые люди, не боты. Они создают аккаунты, которые регистрируются как российские, они ведутся по нескольку лет и вбрасывают фейковую информацию, влияющую на наше общественное мнение. Когда происходят крупные общественные протесты, то более половины информации приходит с IP-адресов, находящихся за рубежом, – продолжил Матвейчев. – Все твиттер-революции, которые были во время арабской весны, должны нас научить тому, что мы ради собственной безопасности не можем оставлять двери открытыми для грабителей, манипуляторов, которые пытаются дестабилизировать нашу страну. Честному человеку бояться нечего. Я, например, во всех аккаунтах, соцсетях присутствую под собственным именем. Если человек боится, что он будет верифицирван, у него, скорее всего, нечистые помыслы и ему есть что скрывать».

Владимир Путин, как ожидается, огласит ежегодное Послание Федеральному собранию в промежутке между 6 и 8 февраля. В докладе президент, как правило, сообщает о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Как ожидается, на этот раз Путин по сути озвучит основные пункты своей президентской избирательной кампании и сделает ряд программных заявлений.