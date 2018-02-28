Политолог оценил новую военную доктрину России и Белоруссии

Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что страны добились огромных успехов в сфере военного сотрудничества.

Белоруссия и Россия завершают обсуждение проекта военной доктрины. Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии, документ будет окончательно согласован в ближайшие месяцы, а во втором полугодии внесен на рассмотрение совета министров Союзного государства.



Белорусский политолог Александр Шпаковский рассказал НСН, что в стране существует норма, запрещающая применение отечественных вооруженных сил за пределами государства, поэтому в конфликте на юго-востоке Украины Белоруссия принимать не может, но в целом доктрина выгодна и Минску и Москве.

«Фактически, белорусская группировка, имеется в виду белорусские вооруженные силы, прикрывает безопасность Российской Федерации с западного направления. Общая система противовоздушной обороны и прошедшие учения «Запад-2017» продемонстрировали сотрудничество между Белоруссией и Россией в военной сфере достаточно тесное. Достижения в военной сфере – лучшие результаты из всей российско-белорусской интеграции», -

В свою очередь, в Совете Федерации отметили, что «военная доктрина Союзного государства будет носить исключительно оборонительный характер».