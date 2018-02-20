Порошенко отменил АТО и отстранил СБУ от руководства операцией в Донбассе

Вадим Карасёв объяснил в эфире НСН, в чем заключается изменение формата операции в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором и участником конфликта. Он поручил руководству силовых структур страны «в кратчайшие сроки» подготовиться к смене формата военной операции в Донбассе. При этом украинский лидер подчеркнул, что новый закон не затрагивает Минские договоренности и другие международные обязательства Киева.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв объяснил в эфире НСН, в чем заключается изменение формата операции в Донбассе.

«Вместо АТО вводится понятие «самообороны от внешней агрессии и противодействия оккупации оккупированных территорий». Ранее они назывались «неконтролируемые». Кроме того ранее руководство антитеррористической операцией осуществлял руководитель антитеррористического центра СБУ, он же первый замглавы СБУ. И армейские генералы, генералы ВСУ, все военное командование подчинялись ему. Но поскольку там давно идут реальные боевые действия, возникала парадоксальная ситуация: генерал спецслужб руководил военными, которые выполняли главные задачи в зоне боестолкновений. Сейчас руководство всеми вооруженными подразделениями в зоне боевых действий будет осуществлять глава оперативного штаба, который подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему, то есть президенту. В эти подразделения входят не только Вооруженные силы Украины, но и Национальная полиция, и Национальная гвардия. Таким образом, в зоне, которая будет специально еще обозначена - причем не Верховной радой, а непосредственно президентом, все вооруженные формирования будут подчиняться непосредственно руководителю оперативного штаба. Они выводятся из подчинения министерства внутренних дел, из подчинения [Арсена] Авакова. Вот внутриполитическое измерение закона о реинтеграции», - пояснил он.

При этом, несмотря на признание России агрессором, формат Минских договоренностей сохраняется, указывает собеседник НСН.

«Это подрезает Минск, но полностью не отменяет. В Минских соглашениях так окончательно не были определены стороны конфликта. Там нет аббревиатур «ДНР» и «ЛНР». Минский протокол Захарченко и Плотницкий подписывали как частные лица, а не как полноценные руководители и политические субъекты. Украинская власть воспользовалась этой правовой неопределенностью и внесла некоторые коррективы. Признание России агрессором было нужно для того, чтобы она не имела юридических оснований для участия в миротворческих силах. Так что это касается не столько реализации статей Минского протокола, сколько будущего формата миротворческих сил, миротворческой операции в Донбассе», - добавил он.

Политолог не ожидает нового витка напряженности между сторонниками президента и окружением главы МВД.

«Будут какие-то кулуарные интриги, чтобы позиции Авакова в целом оставались нетронутыми. То есть это не то чтобы удар, но тонкий намек на толстые обстоятельства» - заключил он.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса нарушает Минские договоренности.