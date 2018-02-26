Политолог: Новые майские указы будут проигнорированы

Эксперт в эфире НСН выразил уверенность, что разработка Кремлем новых майских указов президента ни к чему не приведет.

В Кремле разрабатывается новая серия майских указов, по аналогии с теми, что появились в мае 2012 года, сообщает РБК. В настоящее время собираются предложения от министерств, которые в дальнейшем могут быть оформлены в серию указов.

В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил, что роль этих указов будет небольшой (слушайте аудио).

«Значение этих майских указов будет незначительным, учитывая, что прошлые майские указы, в общем-то, были проигнорированы правительством Медведева (Дмитрий Медведев - премьер-министр РФ). И сейчас прошла информация, что господин Медведев остается премьер-министром, и даже если бы это было по-другому, то, в общем, признаков того, что он будет сменен, нет никаких. Поэтому, скорее всего, отношение к этим майским указам будет точно таким, как и отношение к предыдущим. Они либо не будут исполняться, либо они будут извращаться», - предположил эксперт в беседе с НСН.

Источники издания отмечают, что работа над документами началась несколько месяцев назад. В основу новых майских указов могут войти предложения из послания Федеральному собранию, с которым президент РФ Владимир Путин выступит 1 марта.

