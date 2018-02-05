Нефть повлияла на сроки президентских выборов в Азербайджане

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал НСН, что перенос выборов президента Азербайджана связан с экономической ситуацией в стране.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля 2018 года. Соответствующее распоряжение президента республики Ильхама Алиева опубликовано на сайте главы государства. Очередные выборы в Азербайджане должны были пройти в октябре 2018 года. Чем вызван их перенос, не уточняется. На минувшей неделе было объявлено, что кандидатом в президенты страны от правящей партии «Новый Азербайджан» стал действующий глава государства Алиев.

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил в интервью НСН, что новая дата выборов, скорее всего, связана с положительной динамикой в экономике республики и дорожающей нефтью.

«В ситуации, когда идёт явно стабилизация экономического положения страны, оппозиция начинает терять даже те скромные позиции, которые занимала. На это и рассчитывает Ильхам Алиев. Он посмотрел прогноз ситуации. Сейчас нефть растёт, она для Азербайджана в 10 раз важнее, чем даже для России. На этом тренде роста цен на нефть, он и собирается вести свою предвыборную кампанию. Это технологичный подход», - отметил политолог.

Ильхам Алиев впервые был избран президентом Азербайджана в 2003 году, он переизбирался в 2008 году и в 2013 году. Осенью 2017 года в Конституцию республики были внесены изменения, согласно которым, президент будет избираться на 7 лет. Кроме того, в Азербайджане созданы два вице-президентских поста. Право назначения и увольнения отдано главе государства. Причём, первый вице-президент станет вторым человеком в республике. Ильхам Алиев уже назначил на эту должность свою супругу, депутата Меджлиса Мехрибан Алиеву.