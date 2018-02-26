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Политика

Политолог: Меркель мечтает о Соединенных Штатах Европы

26 Февраля 2018 в 21:52
Политолог: Меркель мечтает о Соединенных Штатах Европы
Александр Рар указал в эфире НСН, что Меркель, говоря о судьбе Европы, повторила уже известные идеи. 

«Слишком слабым и слишком медленным» назвала Европейский союз канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала к обновлению Европы и усилению интеграционных процессов.

Немецкий политолог Александр Рар указал в эфире НСН, что Меркель ничего нового не сказала (слушайте аудио).

«Только то, о чём договорились христианские демократы и социал-демократы. Эту идею пробил ещё Мартин Шульц (председатель Европарламента с 17 января 2012 года по 17 января 2017 года – НСН). Идея такая: нужно спасать Европу, нельзя, чтобы она развалилась или вернулась в стадию чисто экономического союза. Меркель считает, что Германия и Франция должны стать мотором Европы и, может быть, когда-то они реализуют планы по созданию Соединенных Штатов Европы», - сказал он.

Меркель выступила на открытии внеочередного съезда правящего Христианско-демократического союза (ХДС), который она возглавляет. На съезде должно быть утверждено соглашение о создании коалиционного правительства с социал-демократами (СДПГ).
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