Политолог: Ляшко пикетирует сейм Польши ради самопиара

Вадим Карасёв рассказал НСН об истинных причинах акции Радикальной партии Украины у польского Сейма.

Депутаты от Радикальной партии Украины пикетируют Польский сейм из-за принятия новой редакции закона об Институте национальной памяти. Они требуют отменить запрет «бандеровской идеологии». Лидер партии Олег Ляшко заявляет, что принятые законы угрожают безопасности украинцев в Польше.

Украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфире НСН, что закон о запрете «бандеровской идеологии» не приведет к серьёзным ухудшениям польско-украинских отношений.

«Да, это неприятно, тяжёлый эпизод. Но больше того, что объединяет Польшу и Украину, чем разъединяет. Всё это надо рассматривать как войны радикалов – с одной и другой стороны. Они стараются на этом набрать больше политических очков для внутриполитических сражений», - отметил политолог.

Что касается пикетирования польского сейма представителями Радикальной партии Украины, то это, по словам Вадима Карасёва, не более чем предвыборный пиар ход Ляшко.

«Это подготовка Ляшко к президентским выборам, в которых он будет участвовать и рассчитывает на второй тур. Он хочет начать эффектно предвыборную кампанию на базе антипольского патриотизма. Это понятие возникло в связи с принятием в Польше закона о запрете «бандеровской идеологии». Ляшко оппонирует и своему главному сопернику по выходу во второй круг, как он считает, Юлии Тимошенко. В то время, как она на молитвенном завтраке с Трампом, Ляшко и его соратники защищают национальные интересы Украины в Польше», — заметил собеседник НСН.

Ранее фракция Радикальной партии в Верховной раде потребовала отозвать посла Украины в Варшаве для консультаций в связи с принятием польским Сеймом закона о запрете «бандеровской идеологии». Документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни во время Второй мировой войны.

В пакете закона об Институте национальной памяти также вводится наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии польской нации в Холокосте, которые Варшава считает неправдивыми. В Израиле эта часть закона вызвала протест, там восприняли её как возможность введения наказания за показания жертв Холокоста.