Политолог: Из 15-ти самовыдвиженцев до выборов дойдут единицы

РИА Новости

Павел Салин в эфире НСН оценил шансы кандидатов-самовыдвиженцев пройти до конца процедуру регистрации в ЦИК и поучаствовать в выборах.

Центризбирком принял документы у 15-ти самостоятельных кандидатов для участия в президентских выборах 2018 года. Как рассказала журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, изначально участвовать в президентской кампании планировали 46 самовыдвиженцев. Но две трети из них не смогли сдать пакет необходимых документов до 7 января.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в эфире НСН заявил, что подача документов – это только первый этап и дойти до конца регистрации в качестве кандидата из заявленных 15 человек смогут не все.

«Эта кампания может считаться рекордной по числу кандидатов за последние 15 лет. Однако нельзя забывать, что кампания только стартовала. Основной бонус, который получает участник президентских выборов – бесплатный агитационный ресурс, эфирное время и прочее, - будет доступен только в феврале, после окончания этапа регистрации», - пояснил собеседник агентства.

Политолог отметил, что со стороны власти есть определенный намек на то, что она желает видеть более широкий спектр кандидатов, чем в прошлые электоральные компании. В первую очередь, это положительно скажется на явке.

«В прошлый электоральный цикл все 15 лет власть имела как четкие цели электоральной кампании, так и четкий план их достижения. Сейчас власть имеет только четкие цели, а способы их достижения более туманны. Поэтому власть объявила негласный тендер на тех кандидатов, которые могут повысить явку. Каких-то кандидатов власть сама вводит в оборот, как Господина Грудинина, а каких-то «будет посмотреть», после чего выбраковывать или нет. Большинство самовыдвиженцев не будут зарегистрированы, потому что в таком количестве кандидатов, дезориентирующем избирателя, власть не нуждается. Она нуждается в повышении явки, но не в канравализации выборов», - заключил Павел Салин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала стартовавшую предвыборную кампанию рекордной по числу желающих стать кандидатом. Но данным на начало января, ЦИК получил 67 заявок о намерениях поучаствовать в выборах президента – 46 от самовыдвиженцев и 21 от политических партий. У партийных кандидатов есть еще несколько дней на подачу документов в ЦИК. Она завершится 12 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.