Политолог: Дагестану нужен прокурор незадействованный в местных кланах

Антон Хащенко в эфире НСН объяснил, почему в республике назрела необходимость пригласить на должность прокурора человека «со стороны».

Генеральный прокурор России Юрий Чайка 10 февраля прилетит в Дагестан, где проходит антикоррупционная операция. Он проведет встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым и представит кандидатуру нового прокурора республики Дениса Попова.

Политолог Антон Хащенко в эфире НСН изложил свое мнение относительно причин такого назначения.

«Я полагаю, что в Дагестане проблема не с отсутствием квалифицированных кадров, скорее всего, кадры есть. Вопрос о действиях власти в ситуации полнейшей зачистки. Естественно, возникает потребность поставить на освободившиеся места профессионалов, не объединенных различными клановыми, дружескими, национальными связями с людьми, причастных к установлению в регионе криминальной ситуации. В этом смысле всё абсолютно логично, ключевые позиции занимают те люди, к которым есть доверие. Если руководство страны считает, что для того, чтобы дальше поддерживался порядок, на какие-то позиции после чистки нужны люди извне, то, соответственно, эти люди извне приглашаются», — пояснил он.

Денис Попов - государственный советник юстиции 3 класса. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. С ноября 2015 работал прокурором Хакасии.

Ранее сообщалось, что бывший прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов написал прошение об отставке. Последние две недели в Москве шла работа по подбору нового прокурора. Известно, что активное участие в подборе принимал и врио главы республики Владимир Васильев, который стоял на позициях обязательного назначения прокурором Дагестана человека, не имеющего прямого отношения к республике.