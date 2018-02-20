Политолог: Частичное раскрытие списка спонсоров не прибавит рейтинга Собчак

Алексей Мухин предположил в беседе с НСН, что основную часть расходов предвыборной кампании кандидат в президенты скрыла.

Кандидат в президенты Ксения Собчак частично раскрыла информацию о том, кто будет спонсировать её избирательную кампанию. Она сообщила, что специально ездила на Бали, чтобы заручиться поддержкой бизнесмена Александра Рослякова. Также в числе спонсоров были названы предприниматель Сергей Адоньев, Вадим Расковалов и его супруга, бизнесмен Анатолий Цыбулевский и владелец российского Forbes Александр Федотов.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что раскрытие списка было нужно Собчак, чтобы показать прозрачность её кампании, однако сделала она это не до конца. Он подчеркнул, что такая практика не улучшит рейтинг кандидата на пост главы государства (слушайте аудио).

«Ксения Собчак бросила эту косточку журналистам, чтобы создать видимость прозрачности своей кампании, особенно в финансовой части. Я не подвергаю сомнению финансовую состоятельность фигурантов этого списка [спонсоров], возможно, они действительно оплатили часть предвыборных расходов кандидата Собчак. Но совершенно очевидно, что основная часть расходов скрыта. И Собчак попыталась просто увести журналистов от той дороге, которая ведёт к полному раскрытию информации, предоставив её часть. Боюсь, что подобного рода практика приведёт к росту недоверия к кандидату, с ней надо заканчивать», — заявил Мухин.

Дополним, что Собчак, говоря о спонсорах, отметила, что назвала только те фамилии, на разглашение которых их владельцы дали согласие. Отмечается, что конкретные суммы вложений предпринимателей в её кампанию Собчак не назвала.