Политолог: Брычева справится и с работой Зорькина, и с работой Мутко

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований объяснил НСН, что Брычева справилась бы со строительством и наблюдением за развитием регионов.

Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда может сменить начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом полномочия Зорькина в качестве главы КС были продлены в январе этого года на новый шестилетний срок.

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин уверен, что возможный уход Зорькина связан исключительно с личными обстоятельствами.

«Гадать о причинах ухода Зорькина сложно. Это могут быть личные причины, проблемы со здоровьем. Это может быть определенная усталость от работы. Он очень порядочный человек, и вряд ли его уход - если он состоится! – связан с какими-то коррупционными причинами или утратой доверия. Поэтому, я думаю, основная причина – личные обстоятельства. Либо уже подошло время ротации, эта необходимость периодически возникает. Я не вижу причин, почему его могут оттуда убрать насильственно. Он исключительный юрист, очень правильный человек», - отметил он в беседе с НСН.

По словам политолога, Лариса Брычева способна заменить Зорькина. «Что касается Брычевой, мне приходилось с ней работать, я ее неплохо знаю. Это человек, вполне достойный этого поста. Это очень ответственный, очень спокойный, очень знающий человек, не участвующий ни в каких интригах и конфликтах. Очень преданный человек, что сейчас чрезвычайно ценится. Поэтому ее назначение на этот пост абсолютно закономерно. Лариса Брычева справится с любой работой, связанной с юридическими вопросами. И я думаю, что она легко бы справилась со строительством и наблюдением за развитием регионов», - добавил он.

Отметим, что на должность судьи Конституционного суда прочат также главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев на прошлой неделе предложил назначить вице-премьером по вопросам строительства бывшего куратора спорта и молодежной политики Виталия Мутко.