Политолог: Борис Джонсон сам виноват в «бардаке» с Brexit

Василий Жарков в эфире НСН отметил сложности сложившейся ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал словом «бардак» ситуацию вокруг Brexit, сообщает «Коммерсант». По информации издания, он сказал это на одной из встреч с высшими должностными лицами Германии во время поездок в Берлин в 2016 и 2017 годах. Сообщается, что господин Джонсон тогда выступал с призывом в адрес немецких чиновников превратить Brexit в экономическую возможность.

Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков в эфире НСН заявил, что британский политик сам несет ответственность за создание сложной обстановки в стране.

«Справедливости ради надо сказать, что Борис Джонсон приложил львиную долю усилий к тому, чтобы этот «бардак», как он выразился, сложился. Несколько лет назад незначительный перевес в голосах привел к тому, что Великобритания должна выйти из ЕС, что противоречит желанию половины населения этой страны. И это очень сложная патовая ситуация, из которой трудно выбраться. То, что Brexit должен произойти, но не происходит - это показатель чрезвычайной сложности ситуации. Поэтому мы столкнулись с очередным криком души. Но повторяю, г-н Джонсон персонально несет ответственность за эту ситуацию», - добавил он.

До последнего времени между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия по условиям переходного периода, который должен начаться после выхода Великобритании из состава ЕС 29 марта 2019 года. Среди главных противоречий — спор о лишении права голоса Лондона в структурах ЕС, а также возможность ввода санкций против Великобритании в случае невыполнения различных требований.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по выходу страны из Евросоюза. По ее словам, граждане Великобритании уже высказали свою точку зрения: они хотят покинуть ЕС.