Поклонская ответила на предложение украинской прокуратуры приехать в Киев

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская ответила на приглашение руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко приехать в Киев.



Ранее в Генпрокуратуре Поклонской предложили посетить столицу Украины, чтобы получить «эксклюзивные ответы» на заявление депутата на имя генпрокурора Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении некоторых украинских политиков, сообщает RT.

По словам Поклонской, «подобный красноречивый, но далёкий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры». «Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством», - цприводит слова российского парламентария РИА Новости.