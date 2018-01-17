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Политика

Поклонская ответила на предложение украинской прокуратуры приехать в Киев

17 Января 2018 в 10:50
Поклонская ответила на предложение украинской прокуратуры приехать в Киев

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская ответила на приглашение руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко приехать в Киев.

Ранее в Генпрокуратуре Поклонской предложили посетить столицу Украины, чтобы получить «эксклюзивные ответы» на заявление депутата на имя генпрокурора Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении некоторых украинских политиков, сообщает RT.

По словам Поклонской, «подобный красноречивый, но далёкий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры». «Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством», - цприводит слова российского парламентария РИА Новости.

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