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Политика

Поклонская назвала вредительством высказывания Собчак о «неполноценности» крымчан

16 Января 2018 в 11:48
Поклонская назвала вредительством высказывания Собчак о «неполноценности» крымчан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что только глупец может не видеть и не ценить уникальности Крыма и активного развития полуострова. Таким образом парламентарий прокомментировала слова кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма в связи с тем, что на полуострове не пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает RT.

«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России», - отметила Поклонская.

«Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец», - добавила парламентарий.

Ранее Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру», пишет Газета. ру. В частности, телеведущая отметила, что на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка и что в Крыму не будут проводиться матчи ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 

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