Поклонская — фракции «ЕР»: Не вы мандат давали, не вам и отбирать

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Лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов посоветовал Наталье Поклонской принять «для себя решение», намекая на сложение депутатского мандата.

Обструкции подверглась в Госдуме глава парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Наталья Поклонская. Из 17 членов комиссии на заседание в четверг пришли только двое - по одному представителю от КПРФ и «Справедливой России». Как стало известно «Интерфаксу», срыв заседания стал результатом спланированного решения в ответ на нарушение с ее стороны фракционной дисциплины при голосовании по законопроекту о повышении пенсионного возраста. При его рассмотрении в первом чтении 19 июля Поклонская стала единственной в «Единой России», кто голосовал против, тогда как фракция принимала решение о консолидированной поддержке правительственной инициативы.

Но срыв заседания комиссии, судя по всему, представляет собой легкий троллинг по сравнению с отношением к поступку Поклонской партийного и фракционного руководства. В четверг же лидер фракции единороссов Сергей Неверов посоветовал Поклонской принять «для себя решение». На вопрос, означает ли это, что она должна сама сдать депутатский мандат, Неверов ответил, цитата по «Интерфаксу»: «Если человек взрослый, он должен подумать сам». Сама Наталья Поклонская уже заявила, что сдавать мандат не собирается, напомнив, что получила его благодаря избирателям.

Стоит отметить, что в голосовании по правительственному проекту пенсионной реформы «не в ногу» пошли еще восемь членов фракции «Единой России». Они в принципе не присутствовали на том заседании: кто взял больничный, кто оформил командировку. Один из них, Сергей Железняк, по сведениям «Интерфакса», уже написал заявление о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии. Эти «отказники» тоже могут сказать себе, что, мол, не голосовали за проект реформы, который совесть не позволяет принять. Но Поклонская была единственной, кто высказал свое отношение к законопроекту, как говорили в старину, «с открытым забралом».

Можно как угодно иронизировать, вспоминая крестовый поход Натальи Поклонской против фильма «Матильда», мироточивый бюст у здания прокуратуры Симферополя и прочие забавные истории, которыми она успела отличиться за время своего депутатства. Но то обстоятельство, что она открыто и публично, не убоясь неизбежных кар за нарушение фракционной дисциплины, высказала свое отношение к проекту реформы, меняющей жизнь десятков миллионов ее сограждан, делает честь Поклонской. Хрупая барышня вновь показала, как должен поступать настоящий мужик. С этого же и началась ее известность.

Всеволод Нерознак