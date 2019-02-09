Поисковикам в Литве нужна российская поддержка

Эксперт Академии военных наук РФ заявил НСН, что решить проблемы литовских поисков поможет договор с Россией

Полиция Литвы провела обыск у руководителя официально зарегистрированной организации поисковиков - Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктора Орлова, сообщает ТАСС. Орлов расценил действия силовиков как акт политического давления со стороны властей Литвы.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал, что Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты» существует более 20 лет. По мнению эксперта, последнее время к ее лидеру, известному в Европе поисковику Виктору Орлову, приковано внимание различных официальных учреждений Литвы.

«Меня удивляет отношение к «Забытым солдатам», потому что они с одинаковой добросовестностью поднимают останки воинов всех армий, не только советской, например, солдат, воевавших против Красной армии. И здесь получается, что Литве, где нет собственного поискового движения, эти солдаты не нужны, их не торопятся перезахоранивать и искать родственников. Вместо этой благородной работы идет активный, превышающий нормы разумного прессинг на Орлова», - отметил президент Академии реальной политики.

По словам Владимира Прохватилова, обыск у Виктора Орлова не первый.

«Почему это началось сейчас? Ответ простой. До Дня Победы остается не так много времени – 3 месяца. Поисковики в это время традиционно вели подготовительную работу на воинских захоронениях. Теперь для этого необходимо получить разрешение властей.

Давление на Орлова связано не только непосредственно с его поисковой деятельностью, а с тем влиянием, которое он оказывает на общество. Желание – запугать и оставить одного, лишить поддержки лидера движения и стереть память о роли Советской Армии в победе над фашизмом в Европе», - считает эксперт Академии военных наук РФ.

По мнению Владимира Прохватилова, изменить ситуацию может заключение договора о военно-мемориальной деятельности между Россией и Литвой, который на данный момент отсутствует. Такой документ помог бы урегулировать многие проблемы в работе поисков и способствовал бы сохранению объективной исторической памяти.

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