Песков рассказал о реакции РФ на публикацию «кремлевского доклада»

Публикация «кремлевского списка» Минфином США ничего не означает, однако в Кремле намерены проанализировать его последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», - отметил он.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Москве считают публикацию доклада прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине, пишет RT.

Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о готовящейся 29 января публикации так называемого доклада о приближенных к власти российских бизнесменах, пишет Газета. ру.