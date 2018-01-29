Понедельник
29 января
USD 55.83
EUR 69.61
Политика

Песков рассказал о реакции РФ на публикацию «кремлевского доклада»

29 Января 2018 в 13:57
Песков рассказал о реакции РФ на публикацию «кремлевского доклада»

Публикация «кремлевского списка» Минфином США ничего не означает, однако в Кремле намерены проанализировать его последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», - отметил он.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Москве считают публикацию доклада прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине, пишет RT.

Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о готовящейся 29 января публикации так называемого доклада о приближенных к власти российских бизнесменах, пишет Газета. ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.