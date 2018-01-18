Песков рассказал, что не любит Путин больше всего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что больше всего не любит Владимир Путин. По его словам, это ложь и некомпетентность.



«Лжи и некомпетентности», - заявил пресс-секретарь президента в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».

Программа будет в эфире вечером 21 января, сообщает RT.

Накануне Песков сообщил о состоянии здоровья президента. По его словам, Путин находится в хорошей физической и может дать фору многим, пишет «Свободная Пресса».