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Политика

Песков рассказал, что не любит Путин больше всего

18 Января 2018 в 11:44
Песков рассказал, что не любит Путин больше всего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что больше всего не любит Владимир Путин. По его словам, это ложь и некомпетентность.

«Лжи и некомпетентности»,  - заявил пресс-секретарь президента в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».

Программа будет в эфире вечером 21 января, сообщает RT.

Накануне Песков сообщил о состоянии здоровья президента. По его словам, Путин находится в хорошей физической и может дать фору многим, пишет «Свободная Пресса».

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