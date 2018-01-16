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Политика

Песков посоветовал направлять все жалобы на ход кампании в ЦИК

16 Января 2018 в 16:01
Песков посоветовал направлять все жалобы на ход кампании в ЦИК

Отправлять жалобы на избирательную кампанию в Центризбирком, а не действующему главе государства  посоветовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Владимир Путин никак не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Так Песков прокомментировал обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты от партии Павла Грудинина. Зюганов, в частности, считает, что федеральные каналы не осветили должным образом встречу Грудинина с доверенными лицами и общественностью, отмечает сайт НСН.ФМ. 

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