Песков посоветовал направлять все жалобы на ход кампании в ЦИК

Отправлять жалобы на избирательную кампанию в Центризбирком, а не действующему главе государства посоветовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Владимир Путин никак не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Так Песков прокомментировал обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты от партии Павла Грудинина. Зюганов, в частности, считает, что федеральные каналы не осветили должным образом встречу Грудинина с доверенными лицами и общественностью, отмечает сайт НСН.ФМ.