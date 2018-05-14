Первый генпрокурор РФ назвал причину ухода Зорькина с поста председателя КС

ФОТО: Валерий Зорькин на инаугурации президента РФ // kremlin.ru

Эксперт в эфире НСН заявил, что Бастрыкин на позиции конституционного судьи принесёт практический опыт в работу Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в скором времени может покинуть свой пост. Такое решение будет принято из-за его самочувствия. Не исключено, что на место Зорькина будет назначена начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, которая вместе с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным скоро станет судьёй Конституционного суда, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что в самом КС РФ комментировать ситуацию отказались, назвав «слухами».

Первый генпрокурор России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Степанков в эфире НСН допустил, что Зорькин действительно может покинуть пост председателя КС РФ.

«Зорькин многое сделал для Конституционного суда. Он с первых дней там. Кроме того, все политические кризисы, которые иногда переносились в стены Конституционного суда, Зорькин стойко переносил и достойно выдерживал, проявляя себя как председательствующий руководитель. Приходит время, поэтому он и покидает этот пост», - пояснил экс-генпрокурор.

По словам Валентина Степанкова, приход в Конституционный суд главы СКР положительно отразится на работе суда.

«Бастрыкин всё-таки юрист. Конституционный судья – это достаточно серьёзная и ответственная должность. Приход в стены Конституционного суда юриста с практическим опытом и понимающим, как работает системы прокуратуры, Следственного комитета – это положительно. Он принесёт практический опыт для разрешения тех коллизий, которые становятся предметом рассмотрения в Конституционном суде. Если такой переход произойдёт, я не считал бы, что его надо рассматривать как повышение или понижение. Для юриста это просто продолжение карьеры в новом качестве», - считает собеседник НСН.

В то же время, как убеждён Валентин Степанков, в настоящий момент рано говорить о ликвидации Следственного комитета.

«Разговоры разные ходят. Я хотел бы, чтобы это были не разговоры, а предметное обсуждение судьбы не самого Следственного комитета, а проблемы соотношения следствия, прокурорского надзора и судебного контроля, чтобы она широко обсуждалась в профессиональном сообществе, депутатских кругах и принятое решение на законодательном уровне было выверенное, а не привнесённое незначительной группой реформаторов. Судьба Следственного комитета будет зависеть от появления нормативных актов, которые и будут обсуждаться. Я думаю, сейчас Следственный комитет набрал определённую силу, и речь идёт не о его ликвидации и слиянии с прокуратурой, а о расширении возможностей прокурорского надзора и судебного контроля за ним», - заключил в эфире НСН Степанков.

Стоит отметить, что для перехода Бастрыкина и Брычевой в Конституционный суд «освобождать» места не понадобится. Как сообщил источник, сейчас там есть несколько вакантных мест, сообщает Ura.ru . Напомним, Зорькин находится во главе Конституционного суда с 2003 года. В январе 2018 года его переизбрали на новый шестилетний срок.