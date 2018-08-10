Памфилова рассказала, какими должны быть вопросы по пенсионному референдуму

Председатель ЦИК в эфире НСН дала важные советы создателям инициативных групп по проведению референдума о пенсионной реформе.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила граждан, желающих создать инициативную группу по проведению референдума о пенсионной реформе, не задавать одинаковые вопросы. По ее словам, ситуация вокруг возможного повышения пенсионного возраста породила беспрецедентную гражданскую активность. По итогам проведения собраний в 15 избирательных комиссий субъектов РФ поступили 20 ходатайств о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума, рассказала Памфилова НСН.

«Я хочу, чтобы меня услышали создатели инициативных групп по проведению референдума. Пожалуйста, не плодите одинаковые по сути, но разные по форме вопросы! Уже есть зарегистрированные инициативные группы, и чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума. Объединяйтесь вокруг тех групп, где уже сформулированы вопросы. Если сейчас каждый будет сам изобретать сходный вопрос, это девальвирует саму идею проведения референдума. Кто от этого выиграет? Не надо себя высекать, как унтер-офицерские вдовы. Собирайте инициативные группы, берите на вооружение те вопросы, которые утверждены, и объединяйтесь, потому что собрать-то нужно 43 региона. Это очень серьезно», — подчеркнула председатель ЦИК.

Напомним, 8 августа стало известно, что Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было одобрено три заявки на проведение референдума о пенсионной реформе. Заявки были согласованы ЦИК России впервые за последние 25 лет. Вопросы для референдума были поданы инициативными группами. 10 августа были одобрены еще два варианта вопросов. Таким образом, в России уже пять инициативных групп имеют право предпринять дальнейшие шаги для организации референдума.