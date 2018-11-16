«Оскорбление для чеченского народа». В Чечне отреагировали на выход игры про вампиров

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Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров осудил разработчиков игры Vampire:The Masquerade.

Новую версию настольной игры Vampire:The Masquerade, в которой действие разворачивается вокруг Чеченской Республики во главе с «султаном Рамзаном», выпустила американская компания White Wolf. Разработчики представили Чечню как единственный регион нашей планеты, полностью подконтрольный вампирам, а также упомянули преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Республике.



В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров назвал разработку компании из США оскорблением в адрес чеченского народа и не исключил, что в адрес White Wolf может быть направлен судебный иск.

«Мы изучаем эту историю. В ближайшее время сделаем окончательный вывод и примем решение о целесообразности судебных тяжб с разработчиками, которым, видимо, претит, извиниться перед чеченским народом. Извиниться – это правило хорошего тона, когда ты оскорбляешь целый народ, его религию, культуру, менталитет. Почему бы не извиниться, если ты оскорбляешь, мерзавец?», - заявил Джамбулат Умаров.

Сюжет настольной игры министр Чеченской Республики считает «чушью и маскарадом», который разработчики из США выдумывали под влиянием «определенных кукловодов».

«Всё, что они делают, это самый настоящий маскарад, только маски уже сорваны. Разработчики этой игры создавали ее по велению определенных кукловодов, которые пытаются путем этих игр, в первую очередь, завлечь детей и создать у всего мира впечатление о Чеченской Республике, а значит и всей России, что это земля троглодитов, пещерных людей, кровопийц, вампиров, вурдалаков, которых нужно бояться. Это при том, что Чеченская Республика – одно из немногих мест, где еще остаются нормальные предпочтения, остаются крепкими семейные традиционные ценности, любят свой народ, свой язык и свою культуру и считают, что нужно самоотверженно трудиться, чтобы добиваться в этой жизни успеха. Мы прекрасно понимаем, что за “машина” используется сегодня против нас», - подчеркнул Джамбулат Умаров.

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