«Оскорбление для чеченского народа». В Чечне отреагировали на выход игры про вампиров

Новую версию настольной игры Vampire:The Masquerade, в которой действие разворачивается вокруг Чеченской Республики во главе с «султаном Рамзаном», выпустила американская компания White Wolf. Разработчики представили Чечню как единственный регион нашей планеты, полностью подконтрольный вампирам, а также упомянули преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Республике.
В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров назвал разработку компании из США оскорблением в адрес чеченского народа и не исключил, что в адрес White Wolf может быть направлен судебный иск.
«Мы изучаем эту историю. В ближайшее время сделаем окончательный вывод и примем решение о целесообразности судебных тяжб с разработчиками, которым, видимо, претит, извиниться перед чеченским народом. Извиниться – это правило хорошего тона, когда ты оскорбляешь целый народ, его религию, культуру, менталитет. Почему бы не извиниться, если ты оскорбляешь, мерзавец?», - заявил Джамбулат Умаров.
«Всё, что они делают, это самый настоящий маскарад, только маски уже сорваны. Разработчики этой игры создавали ее по велению определенных кукловодов, которые пытаются путем этих игр, в первую очередь, завлечь детей и создать у всего мира впечатление о Чеченской Республике, а значит и всей России, что это земля троглодитов, пещерных людей, кровопийц, вампиров, вурдалаков, которых нужно бояться. Это при том, что Чеченская Республика – одно из немногих мест, где еще остаются нормальные предпочтения, остаются крепкими семейные традиционные ценности, любят свой народ, свой язык и свою культуру и считают, что нужно самоотверженно трудиться, чтобы добиваться в этой жизни успеха. Мы прекрасно понимаем, что за “машина” используется сегодня против нас», - подчеркнул Джамбулат Умаров.
Ранее в Чечне рассказали о работе уроженца Чеченской Республики Турпала Хасиева, бросившего алюминиевую банку в подростка в общественном транспорте Москвы со словами «Ахмад-сила», в службе по городскому благоустройству.