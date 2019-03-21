"Оренбуржцам понравится". Политолог дал характеристику Паслеру

Денис Паслер. Фото: Kremlin.ru

Политтехнолог Марат Баширов дал характеристику исполняющему обязанности главы Оренбуржья.

Людям бывшего губернатора Оренбургской области Юрия Берга будет трудно встроиться в систему работы назначенного и.о. главы региона Дениса Паслера. Об этом НСН рассказал политтехнолог Марат Баширов.

«Я Паслера знаю лично, знаю с тех пор, когда он еще не был ни представителем правительства, ни депутатом заксобрания Свердловской области. Это крайне амбициозный, крайне волевой, крайне организованный человек. Он себя прекрасно зарекомендовал на должности председателя правительства Свердловской области и великолепно отработал на должности президента «Т Плюс». Это на фоне того, что отрасль, особенно в том, что связано с теплоэнергетикой, находится в переходном периоде. И он обеспечил достаточные доходы, инвестпрограмму и так далее. Он легко перестраивается с госуправления на управление частным бизнесом. Для Оренбуржья это будет свой человек, потому что все, кто родился на Урале, в одной стилистике госуправления находятся. Тем более в Оренбурге находились энергетические активы «Т Плюс», и он прекрасно эту область знает. Ну и возраст, конечно: молодой, понимает, что делать. Я думаю, многим ленивым людям, которые чуть расслабились при господине Берге, будет тяжело встраиваться в систему управления, которую он будет внедрять. Она будет достаточно жесткой. Но населению понравится», - заверил эксперт.

Напомним, 21 марта президент Владимир Путин выбрал в качестве сменщика ушедшего в отставку главы Оренбургской области Юрия Берга руководителя энергетической компании «Т Плюс» Дениса Паслера.