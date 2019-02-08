Где президент обратится к Федеральному собранию после выхода США из ДРСМД?

ФОТО: kremlin.ru

Названа дата представления послания президента России Федеральному Собранию: Владимир Путин выступит с ним 20 февраля, сообщил Дмитрий Песков.

Ежегодное обращение главы государства к членам обеих палат парламента по сути представляет собой программный документ, формулирующий основные пути стратегического развития страны. Как заявил «Газете.ру» источник, близкий к процессу подготовки текста послания, в этом году акцент в нем будет сделан на том, в ходе нового президентского срока будет улучшаться жизнь граждан. В отношениях власти и граждан сейчас самый тяжелый период с начала нулевых, - отметил в этой связи глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, слова которого приводит издание.

Предыдущее выступление президента с посланием 1 марта 2018 года впервые состоялось не в Кремле, а в Манеже. И, вероятно, впервые было настолько захватывающим: собравшимся на больших экранах за спиной главы государства показывали новейшие достижения российского оборонно-промышленного комплекса «Авангард», «Сармат», «Кинжал» и другие уникальные образцы вооружений. Если обычно представление послания длится около часа, прошлогоднее продлилось почти два, причем, добрая половина была посвящена именно вопросам обороны и безопасности. Представляя новейшие вооружения, Владимир Путин заявил тогда, что новое российское оружие делает американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам бессмысленными:

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают…+ Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, — все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

Показанные год назад новейшие системы вооружений были созданы, как пояснил сам Путин, в ответ на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне и ее развертывание как на территории Штатов, так и вблизи российских границ. В этом году выступление президента состоится менее чем через месяц после распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности, о приостановлении участия в котором объявили США, а Москва заявила о зеркальных мерах. Где состоится церемония представления послания, пока неизвестно. Как и то, будут ли показывать «кино».

Всеволод Нерознак