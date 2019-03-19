Оксана Пушкина: Рукоприкладство не имеет отношения к воспитанию

Депутат Госдумы Оксана Пушкина призвала ужесточить ответственность за физическое наказание детей.





Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, документ будет рассмотрен парламентом 1 апреля. Согласно законопроекту, любые виды физического наказания детей в качестве воспитания будут запрещены. Поводом для законопроекта послужила смерть 10-летней девочки от рук отца. Ребенок неоднократно жаловался на насилие в семье, однако полиция и органы соцзащиты не оказали помощи, трагедия произошла в январе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН поприветствовала законопроект и отметила, что решение Кабмина Японии предотвратит появление похожих трагических историй. Кроме того, напомнила Пушкина, в России до сих пор действует закон о декриминализации побоев в семье, который, по ее мнению, только способствует домашнему насилию.

«В нашей стране пока обратная ситуация. Декриминализация побоев, против которой я выступаю, привела к увеличению жертв, о чем открыто заявляют Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев. Отрезанные кисти рук жены, сломанный нос непослушной супруги, избитые дети и их искалеченные души – неполный список ужасов, которые происходят за закрытыми дверьми в российских семьях. Спастись практически невозможно. Суды нехотя арестовывают дебоширов и предпочитают назначать штраф, погашение которого является дополнительной нагрузкой для семейного бюджета», - сказала Пушкина.

Депутат отметила, что атмосфера в семьях напрямую влияет на демографический рост, физическое насилие приводит к нарушению психики и снижению самооценки у ребенка.

«На государственном уровне нужно бороться с семейным насилием, а не потворствовать ему. Демографический рост начинается, в том числе, и с улучшения «здоровья» в каждой семье. Ну а пока мы получаем письма, в которых принятие закона, направленное на защиту семьи, называют «ювенальной юстицией со всеми вытекающими последствиями». Женщин и детей бить нельзя, любое насилие не оправдать ни традициями, ни религией. Надо уметь коммуницировать, разговаривать на одном языке. Поднимая руку на ребенка, возмещая собственные детские обиды на нем, родитель не воспитывает его, а наоборот - расписывается в своей никчемности, неуравновешенности и склонности к неудачам. Любое физическое наказание оборачивается для несовершеннолетнего страхом перед родителями, который он впоследствии перенесет в свою взрослую жизнь, сложностью к адаптации в обществе, занижением самооценки, нарушением психики. Физические травмы могут носить и вовсе необратимый эффект», - заключила Пушкина.

Закон о декриминализации побоев в семье был принят в феврале 2017 года. За такие рукоприкладство в семье предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. За повторное правонарушения грозит уголовная ответственность.