Фейк. В Белоруссии опровергли бойкот государственными СМИ посла РФ

Белорусский политолог прокомментировал НСН ситуацию с пресс-конференцией спецпредставителя президента России в Минске.

Белорусские негосударственные СМИ бойкотировали в понедельник, 18 марта, пресс-конференцию посла России в Минске, спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича, посвященную пятой годовщине воссоединения Крыма с РФ. Об этом объявили, в частности, крупнейшее белорусское издание Tut.by, а также газеты «Наша Нива» и «Народная воля», «Европейское радио для Беларуси». В совместном заявлении редакций было заявлено, что они не хотели бы, чтобы их заподозрили в поддержке перехода Крыма в состав Российской Федерации.

Появились также сообщения, что и государственным СМИ был дан негласный указ проигнорировать пресс-конференцию российского посла. Однако белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что это была обычная информационная утка.

«По ряду телеграм-каналов, в том числе, связанных с прозападными СМИ, запустили фейк о том, что государственным СМИ запрещено идти на пресс-конференцию Бабича. На самом деле, никакого запрета не было. Я лично участвовал в этой пресс-конференции и видел, что представители основных телеканалов и газетного холдинга администрации президента Белоруссии были там. Прозападные СМИ хотели устроить провокацию, задавать вопросы, которые провоцировали бы негатив посла на Белоруссию. Однако поняли, что у них не получится это сделать, поэтому решили просто бойкотировать, оставив за собой последнее слово и организовали такой информационный вброс. Не приемля позицию России по Крыму, они хотят создать негативный фон вокруг посла. Это обычная, неизменная тактика прозападных СМИ», - пояснил собеседник НСН.

Алексей Дзермант также считает, что недавние негативные высказывания представителя МИД Белоруссии в адрес российского посла не стоит путать с конкретной работой по решению двухсторонних проблем:

«В этом есть доля вины российской стороны. От такого перепалки страдают обычные граждане, которым это не нравится. Надо из такой сферы публичной дипломатии переносит всё это в конкретное решение существующих проблем, а градус эмоций со всех сторон - уменьшить. Надо заниматься делом, а не словесными перепалками. Посол очень активен, он ездит по стране, дал интервью. Однако результат его работы будет зависеть от решения конкретных экономических проблем в рамках рабочей группы, созданной президентами. Если Бабич будет её активным участником, предлагать решения, это не будет вызывать никаких вопросов у белорусской стороны».

Во время пресс-конференции в Минске посол РФ Михаил Бабич прокомментировал дипломатический скандал, поводом для которого стало опубликованное 14 марта интервью Бабича РИА Новости. В нём он заявил, что Москва никогда не предлагала Минску войти в состав России, наоборот, речь идет об исключительно двустороннем взаимовыгодном развитии Союзного государства, а также привел ряд цифр экономического взаимодействия, которые вызвали недовольство МИД Белоруссии.

На следующий день, 15 марта пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз распространил оскорбительный комментарий, изобилующий прямыми оскорблениями официального представителя России.

«Конечно же, было бы глупостью ответить на глупость, хамством ответить на хамство… Или, разве, наши российско-белорусские отношения в целом — их масштаб, их перспектива, их историческое значение стоят того, чтобы мы сейчас, что называется, вступали в какую-то кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте?», — прокомментировал Бабич.

При этом посол процитировал президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Много людей, групп, государств, которые хотели бы, ждут, предпринимают определённые усилия, чтобы два братских народа, два самых близких союзника на чём-нибудь поссорились — нефть, газ, колбаса, молоко, может быть — какая-нибудь информационная провокация, которая реализуется с известной частотой». Бабич заверил: недоброжелатели «не дождутся — такого никогда не будет».