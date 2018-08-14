Новости за ночь: Пушков считает «ахинеей» отказ Вайкуле выступать в Крыму

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Пушков считает «ахинеей» отказ Вайкуле выступать в Крыму



Отказ латвийской певицы Лаймы Вайкуле выступать в Крыму прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Напомним, ранее на пресс-конференции в Одессе она сообщила, что европейским артистам законодательно запрещено посещать полуостров. Пушков в своем Twitter заявил, что такого запрета не существует и напомнил, что депутаты, а также журналисты из стран ЕС, не раз посещали Крым. В этой связи, заявления певицы сенатор назвал «выдумкой и ахинеей».

Трамп одобрил оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны. Размер бюджета Соединенных Штатов на будущий год достигает 716 млрд долларов. Отмечается, что эти средства пойдут как на поддержание ядерного арсенала страны, так и на военные конфликты в других странах. Документ был подписан на военной базе Форт-Драм в ходе церемонии, видеозапись которой опубликована на странице Трампа в Twitter.

В России появится экологический налог

Новый налог может появиться в Налоговом кодексе РФ вместо платежей за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Минфин предлагает ввести экологический налог и установить фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия на окружающую среду в зависимости от вида загрязняющего вещества. В ведомстве отметили проблемы со сборами действующих платежей за вредные выбросы. Уточняется, что новый налог может появиться с 1 января 2020 года.

Тарифы на ЖКХ в 2019 году вырастут дважды

В следующем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут быть увеличены в два этапа в связи с ростом НДС с до 20 процентов. Как отметили в Минэкономики, рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции, пишет РБК. Частично ведомство предлагает повысить стоимость услуг с 1 января и затем с 1 июля. Напомним, что сейчас тарифы ЖКХ повышаются ежегодно с 1 июля. Предложения Минэкономики направлены в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу.