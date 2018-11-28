Новости за ночь: Трамп допустил отмену встречи с Путиным

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Трамп может отказаться от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Окончательное решение он примет после «полного отчёта» по делу. При этом Трамп сказал, что ему «не нравится эта агрессия», которую якобы была со стороны РФ, сообщает The Washington Post. Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе. Они незаконно вошли в территориальные воды РФ.

Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с РФ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией во время интервью местным СМИ. По его словам, число танков РФ вдоль украинско-российской границы за последние месяцы в разы выросло. Как пояснил президент Незалежной, в ответ на это Киев не собирается создавать военные администрации. Однако в десяти областях появятся штабы обороны. На них должно распространиться действие указа о военном положении. Напомним, 26 ноября Верховная рада поддержала введение военного положения в ряде регионов Украины.

В Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска проходят оперативные мероприятия. Их проводят сотрудники управления Федеральной службы безопасности. Информация подтвердили в пресс-службе города. При этом в мэрии подчеркнули, что комментировать ход следственных мероприятий и сообщать их подробности в администрации пока не могут, сообщает RT.

Обвинение выступило против перевода Бутиной на общие условия

Обвинение по делу гражданки РФ Марии Бутиной, которую задержали в США, выступило против её перевода на общие условия. Ранее её перевели в одиночную камеру, сообщают РИА Новости со ссылкой на документы суда. Напомним, Бутина пребывает в одиночной камере уже в течение шести дней. Поводом стала передача номера телефона адвоката сокамернице. При этом никаких дисциплинарных взысканий ей предъявлено не было.