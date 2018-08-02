Новости за ночь: Российские биатлонистки перешли в сборную Украины

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В сборную Украины перешли три российские биатлонистки

Три российские биатлонистки теперь будут выступать за сборную Украины. Спортсменки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова решили сменить гражданство. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. По его словам, девушки сначала получили приглашение от Белоруссии и даже прошли там сборы, но потом поменяли своё решение. Сейчас биатлонистки оформляют необходимые документы, сообщает Ura.ru .

Усик призвал политиков повысить пенсии и вернуть мир Украине

Боксёр Александр Усик отказался от звания «Герой Украины», попросив вместо этого поднять пенсии и «вернуть улыбки тем людям, которые не улыбаются». Также спортсмен призвал вернуть мир в его страну. Так он ответил на критику со стороны некоторых политиков в его адрес. В то же время Усик заявил, что награда ему не нужна, так как для своей страны он уже является героем, пишет Газета.ру . Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил наградить званием «Герой Украины» боксёра.

СМИ: В администрации президента рассказали об уроне имиджу ОДКБ из-за Армении

Генеральный секретарь ОДКБ может не смениться автоматически. Сейчас этот пост занимает Юрий Хачатуров, однако он в Армении находится под следствием. Как подчеркнул источник, близкий к администрации президента РФ, «армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, но Ереван это не понимает, сообщает «Коммерсант». Вопрос о смене генсека будет решаться не раньше 8 ноября, на этот день намечен Совет коллективной безопасности ОДКБ. Если там не одобрят нового кандидата от Армении, то следующей право выдвинуть своего представителя Белоруссия.

Защите раскроют содержание показаний Бутиной

Комитет сената США по разведке планирует раскрыть показания россиянки Марии Бутиной, которую ранее арестовали в США. С такой просьбой выступила её защита, сообщил адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, расшифровки показаний помогут Бутиной, поскольку она их давала честно. Широкую огласку как минимум на первом этапе документы не получат, сообщают РИА Новости. Напомним, Бутину арестовали в США по подозрению в шпионаже в пользу России.