Новости за ночь: ПФР разъяснил права на получение второй пенсии

Главные новости минувшей ночи по версии НСН.

Пенсионный фонд России уточнил, кто имеет право на две пенсии

В Госдуме разработали законопроект, который предполагает расширение списка граждан, которые имеют право получить вторую пенсию. В пояснительной записке отмечается, что сейчас некоторые категории россиян имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Рассчитывать на две выплаты могут участники Великой Отечественной войны и блокадники, члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, родители и жены военных, которые погибли во время службы, космонавты, летчики-испытатели и госслужащие. Они получают страховую пенсию по старости, а также пенсию за выслугу лет, разъяснили РГ в Пенсионном фонде.

ЕС не намерен признавать Голанские высоты вслед за Трампом

Европейский союз не собирается признавать Голанские высоты Израилем в соответствии с международным правом, заявила представитель дипломатической службы объединения Майя Косьянчич. Она напомнила, что Израиль оккупировал территории в 1967 году.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, эта территория позволит повысить безопасность Израиля.

Голанские высоты являются спорной территорией, сейчас ее восточная часть контролируется Сирией, остальная часть - Израилем.

Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку

Полномочия гендиректора «Ростехнологии» Романа Панова были прекращены досрочно, сообщила ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Она заявила, что на этот счет поступила соответствующая директива правительства. «Все в рамках, установленных законом», - добавила Тарасенко.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгрия получит российский газ в 2020 году, минуя территорию Украину, даже если Москва и Киев не придут к соглашению по транзиту. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Сегодня генеральный директор «Газпрома» и я пришли к соглашению, что «Газпром» будет поставлять газ в Венгрию в следующем году независимо от транзитного соглашения по газу между Украиной и Россией», - сказал дипломат.