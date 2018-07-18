Новости за ночь: Новак не исключил увеличения поставок газа в ЕС через Украину

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Новак заявил об увеличении поставок газа в ЕС в ближайшие 10 лет



В ближайшие 10 лет Россия увеличит поставки газа в Европу на 10-15 процентов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Как отметил глава ведомства по итогам трехсторонних переговоров ЕК–Россия–Украина, речь идет о 17–25 млрд кубометров газа, сообщает телеканал «Россия 24». Министр также уточнил, что эти объемы могут использовать для загрузки газотранспортной системы Украины.

Трамп рассказал, почему не видит в России противника

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет использовать слово «противник» в отношении России, и страны могут работать совместно, чтобы существовать в мире. В интервью телеканалу Fox News президент США также отметил, что у РФ «очень мощная» армия, однако намного более слабая экономика по сравнению с Китаем. В этой связи, характеристика «противник» не подходит для России, считает американский лидер. Термин «противник» Трамп употребил в отношении президента РФ Владимира Путина ранее, пояснив, что тем самым сделал комплимент российскому лидеру.

Скончался актер «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский

В Красноярске 17 июля скончался заслуженный артист России, педагог Владислав Жуковский. Как отмечается в сообщении на сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина, актер умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Российскому зрителю Жуковский известен, в частности по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Также артист снимался в таких картинах, как «Морозко», «Емельян Пугачев». В Красноярском краевом театре он служил с 1978 года. О дате и месте прощания с Владиславом Жуковским будет сообщено позднее.

Суд разрешил Серебренникову до 1 сентября ознакомиться с делом

Режиссеру Кириллу Серебренникову и его защитникам разрешили до 1 сентября 2018 года изучать материалы уголовного дела, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Ранее следствие просило ограничить ознакомление с материалами до 19 июля этого года. Напомним, обвиняемым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» на реализацию проекта «Платформа».