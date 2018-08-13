Новости за ночь: Названа возможная причина смерти актера Узденского из «Убойной силы»

Фото: biletexpress.ru

Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Названа возможная причина смерти актера Узденского из «Убойной силы»



У скончавшегося в возрасте 66-ти лет актера театра «Современник» Анатолия Узденского были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщили источники в театре, где работал артист. Напомним, о смерти Узденского стало известно 12 августа. Актер, сыгравший в таких известных сериалах, как «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», скончался во время отпуска в Новосибирске. Прощание с актером и похороны пройдут в Москве.

Курс турецкой лиры достиг нового минимума

Курс турецкой лиры достиг отметки 7,24 лиры за 1 доллар, тем самым достигнув нового минимума. Колебание валюты Мминистр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак назвал «очевидной атакой», сообщает Reuters. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении защитных пошлин на поставки стали и алюминия из Турции. Турецкая лира на фоне сообщений из США обновила минимум к доллару, подешевев сразу на 12 процентов. Всего с начала года лира потеряла уже более 40 процентов стоимости.

Страховщики предложили ограничить срок оповещения о страховом случае

Срок оповещения страховой компании о страховом случае могут ограничить пятью днями. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Поправки предлагается внести в закон об ОСАГО, пишут «Ведомости». Таким образом, страховые компании хотят ограничить возможности для мошенничества. Напомним, что сейчас в законе предусмотрено ограничение срока обращения в страховую компанию только в случае оформления аварии без вызова полиции, по европротоколу.

У Фонда кино появится новый устав

Минкульт РФ разработал и внес на рассмотрение в правительство проект нового устава государственного Фонда кино и внес его в правительство. Одной из причин изменений стало то, что «устав фонда якобы больше не соответствует Гражданскому кодексу (ГК), министерство должно иметь полное право распоряжаться фондом как своим финансовым инструментом поддержки кино», пишут «Ведомости». Минкультуры предлагает назначать руководителя Фонда кино правительству, причем министерство сможет выдвигать свои кандидатуры на этот пост, пишет, в свою очередь, РБК.