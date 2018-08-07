Новости за ночь: Минюст США озвучил имена задержанных ФБР россиян

Минюст США озвучил имена задержанных ФБР россиян
Представитель Минюста Соединенных Штатов Николь Навас Оксман озвучила имена россиян, задержанных ранее Федеральным бюро расследований по делу о крупном мошенничестве. Это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, сообщает РИА Новости. О задержании россиян по подозрению в отмывании денег стало известно 6 августа. Генконсульство РФ в Нью-Йорке уже направило запрос в ФБР с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным.
Медведев: Грузино-осетинский конфликт был неизбежным
Глава правительства России накануне 10-летия грузино-югоосетинского конфликта заявил, что причиной войны стало «безответственное, аморальное, преступное поведение» президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году. В интервью «Коммерсанту» российский премьер отметил, что конфликт был неизбежен, и обстановка в регионе была напряженной еще с 1991 года. Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Затем грузинские войска вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией.
СМИ узнали, кому из греческих дипломатов запрещен в Россию
Озвучено имя греческого дипломата, которому запрещен въезд в Россию в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников. По данным РИА Новости, посещать страну не сможет руководитель политического бюро главы МИД Греции Йоргос Сакеллари. Напомним, 6 августа в российский МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас, которому вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах.
The Telegraph озвучил условия экстрадиции россиян по инциденту в Солсбери
Несколько недель или месяцев уйдет на подготовку подготовка запроса, связанного с экстрадицией двух россиян, которых считают причастными к отравлению в Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве. Ранее МИД Великобритании назвали спекуляцией сообщения о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении.