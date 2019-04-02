Новости за ночь: Минфин РФ предложил ввести новые налоги

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Минфин собирается ввести шесть налогов



Шесть неналоговых платежей предложил Минфин включить в Налоговый кодекс. Речь идет об утилизационном, экологическом, гостиничном сборах, а также платы с большегрузов, операторов связи и сбор за воздействие на окружающую среду в негативном ключе. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте ведомства.

Как пишет «Коммерсант», бизнес выступает против поправок в связи с тем, что они могут поспособствовать росту фискальной и административной нагрузки. Отмечается, что проект больше года находился в разработке.

ЦИК Украины назвал кандидатов, прошедших во второй тур

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко гарантировано проходят во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны.

После обработки 97,48% протоколов другие кандидаты потеряли шансы выхода во второй тур при любых результатах подсчета оставшихся бюллетеней. По последним данным ЦИК Украины, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко - 15,93%. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выбывает из гонки с результатом 13,39% голосов. Министр юстиции Украины Павел Петренко заверил, что результаты обжалованию не подлежат, кроме отдельных участков.

Названа основная версия крушения самолета совладелицы S7

Основной версией крушения бизнес-джета, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, рассматривается ошибка пилота. Об этом со ссылкой на источеики сообщил «Коммерсант».

Напомним, частный самолет разбился в районе Франкфурта-на-Майне в воскресение 31 марта. Epic-LT потерпел крушение при попытке зайти на посадку в аэропорту Эгельсбах. Сообщений о неполадках на борту во время полета не поступало. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы также стали отец Филевой Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Пентагон подтвердил прекращение поставок Турции деталей для F-35, пишут РИА «Новости». Отмечается, что такое решение принято в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400 у России. Такие закупки и.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс назвал неприемлемыми. Штаты приступили к поиску «источников поставок для произведенных в Турции деталей», заявил он.

Законопроект о запрете передачи Турции истребителей F-35 был внесен в Конгресс США 28 марта. Сенаторы предложили не осуществлять поставки в Анкару, пока не будут получены гарантии об отказе от закупок С-400.