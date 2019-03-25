Новости за ночь: Мэром российского города стала домохозяйка

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Главные события ночи по версии НСН.

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска в Иркутской области выиграла домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР. Она на 6,5% обошла кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. За Щекину проголосовали 43,85% избирателей.

Представитель «Справедливой России» Ирина Кондратьева заняла третье место, получив 6,3% голосов, кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова замкнула таблицу, ее поддержали только 2% избирателей.

Ранее пост мэра Усть-Илимска занимал единоросс Вакиль Тулубаев, написал прошение об отставке в январе этого года, в связи с тем, что достиг пенсионного возраста, к тому же «выполнил все задачи по выведению города из кризиса».

Но, как оказалось, его видение, далеко от понимания реальной обстановки.

Депутаты гордумы два года подряд признавали работу администрации неудовлетворительной, а в декабре прошлого года фракция «Единой России» инициировала отставку Тулубаева.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между Дональдом Трампом и Москвой. Об этом сообщил генпрокурор США Уильям Барр в письме Конгрессу. В нем говорится, что нет никаких доказательств того, что кто-то из предвыборного штаба Трампа вступал в сговор или координировал свои действия с Россией. Однако Мюллер уточнил, что его выводы не оправдывают и не обвиняют Трампа, это просто факты.

Кроме того, в действиях самого нынешнего главы Белого дома не было выявлено никаких нарушений. В то же время в расследовании утверждается, что РФ пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году. Это происходило якобы через «Агентство интернет-расследований» и хакерские атаки,

Письмо будет рассмотрено в ближайшее время Конгрессом.

В центральной части южного японского острова Окинава, на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран диверсанты устроили взрыв. На этом острове сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии. Агентство Kyodo уточняет, что повреждена часть ограды объекта, через образовавшееся отверстие неизвестные проникли на территорию. После этого они взорвали газовый баллон, который используется на территории базы представителями Минобороны Японии. В результате ЧП

Ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников рассказал, почему в 1972 году советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру. Матч за мировую шахматную корону Спасский упустил, потому что был лишен необходимой психологической поддержки, в то время, как психологически подвергался давления со стороны команды из США, считает.

Санников, напомним, по линии КГБ СССР направился в Рейкьявик, где проходил поединок, чтобы оказать поддержку Спасскому и выявить способы воздействия американцев на него.

Добавим, что противостояние Фишера и Спасского стало классикой шахмат, однако, за игровой составляющей была и политическая. Эта встреча рассматривалась как противостояние советского и западного миров.